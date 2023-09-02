Картопля та гліцерин: топ -3 методи повернути лінолеуму презентабельний вигляд

Лінолеум часто розглядають як одне з найбільш практичних покриттів для підлоги, оскільки, при правильному догляді та виборі міцності, він може прослужити дуже довго. Існують способи, які дозволяють навіть старому лінолеуму виглядати як новий.

Про це пише Час Дій.

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Відваріть картоплю і використайте рідину, що залишилася, для очищення та полірування лінолеуму. Розведіть її з водою у рівних пропорціях. Крохмаль також може допомогти. Додайте декілька ложок крохмалю в воду для миття підлоги. Гліцерин - універсальний засіб для дому, який можна використовувати для прибирання. Додайте невелику кількість гліцерину в воду для миття лінолеуму. Молоко - ще один неочікуваний спосіб. Змішайте воду та молоко у рівних пропорціях, прополіруйте лінолеум цією сумішшю і змийте чистою вологою ганчіркою.

Ці методи можуть покращити стан вашого лінолеуму та зберегти його довговічність.

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