Картофель и глицерин: топ-3 методы вернуть линолеуму презентабельный вид

Линолеум часто рассматривают как одно из наиболее практичных напольных покрытий, поскольку, при правильном уходе и выборе прочности, он может прослужить очень долго. Существуют способы, позволяющие даже старому линолеуму выглядеть как новый.

Об этом пишет Время Действий.

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Отварите картофель и используйте оставшуюся жидкость для очистки и полировки линолеума. Разведите ее с водой в равных пропорциях. Крахмал тоже может помочь. Добавьте несколько ложек крахмала в воду для мытья полов. Глицерин – универсальное средство для дома, которое можно использовать для уборки. Добавьте небольшое количество глицерина в воду для мытья линолеума. Молоко – еще один неожиданный способ. Смешайте воду и молоко в равных пропорциях, прополируйте линолеум этой смесью и смойте чистой влажной тряпкой.

Эти способы могут улучшить состояние вашего линолеума и сохранить его долговечность.

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