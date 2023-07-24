Что делать, если скрипит пол: какое простое средство поможет преодолеть эту проблему

Неприятный и надоедливый скрип пола – это довольно распространенная проблема. UAportal поделился лайфхаком, что поможет вам справиться с ней.

Скрип пола может очень огорчать, особенно когда шум нарушает покой в вашем доме. К счастью, существует простое и эффективное решение этой распространенной проблемы. Используйте обычное косметическое средство – тальк. Посыпав им пол, вы забудете о надоедливых звуках.

Тальк действует как смазка, уменьшая трение между досками. Убедитесь, что вы покрываете весь необходимый участок для получения наилучших результатов.

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