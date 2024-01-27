Катастрофа Іл-79: Буданов сказав, чи були на борту військовополонені українці

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що ані українська, ні російська сторона не можуть до кінця відповісти на питання, що сталося з літаком Іл-76, який розбився в Бєлгородській області росії 24 січня.

В етері телемарафону керівник ГУР сказав: "На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція росії – зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів".

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"Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", – додав Буданов.

За його словами, Україна також не має повної інформації про те, що сталося. Також невідомо, чи могли перебувати на борту літака, який впав, українські військовополонені.

"Вони (росіяни. – Ред.) не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", – резюмував голова розвідки.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, поблизу російського міста Бєлгород упав військово-транспортний літак Іл-76. росіяни заявили, що на борту перебувало 65 українських військовослужбовців.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 24 січня планувався обмін 65 українських захисників, імена яких опублікували російські пропагандисти після падіння Іл-76.

Днями Слідком рф опублікував відео з літаком на засніженому льотному полі та колону автомобілів, яка до нього під'їжджає. На кадрах помітні пересування машин і людей, проте розібрати, чи люди пересідають у літак, неможливо.

Також у повідомленні СК РФ не наводиться доказів, що на кадрах дійсно зображено відправлення українських військових.\Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашTelegram-канал!