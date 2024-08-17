Кожного сьомого українця пенсійного віку залишили без виплат: подробиці

В Україні при досягненні 60-річного віку приблизно кожен сьомий громадянин (14%) не має можливості отримувати пенсійні виплати через недостатній трудовий стаж. Це змушує людей продовжити трудову діяльність до 63-65 років, щоб забезпечити собі права на отримання пенсії.

Експерти з OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку, до складу якої входять 37 держав) представили всебічний аналіз української системи пенсійного забезпечення, виконавши порівняльний огляд з пенсійними системами інших країн організації. Про це пише OBOZ.UA.

В період з 2019 по 2023 рік спостерігалося зниження відсотка осіб, які виходили на пенсію до досягнення 60 років, з 25% до 11%. Водночас частка пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок після 60 років, зросла з 0.5% до 14%. Така динаміка пов’язана з підвищенням критеріїв до трудового стажу.

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У жодній з європейських країн, включно з Білоруссю та Молдовою, не зберегли пенсійний вік на рівні 60 років. Однак в Україні особи, які отримали необхідний стаж (наразі це 31 рік, але ця цифра збільшується до 35 років), мають можливість виходити на пенсію у 60 років. Згідно з аналізом ОЕСР, станом на 2021 рік, у середньому українці проживали близько 10 років після досягнення 60-річного віку. Середній вік життя жінок становив 74,4 роки, що на майже десять років перевищує вік чоловіків.

Щоб вийти на пенсію в 60 років, до свого 60-річчя вам треба мати:

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 року стажу;

у 2026 році – від 33 року стажу;

у 2027 році – від 34 року стажу;

у 2028 році – від 35 року стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, до свого 60-річчя вам треба мати:

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 року стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 року стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 року стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 року стажу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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