'Кожен постріл точно в ціль': ССО показали роботу снайперів у районі Бахмута (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, запеклі бої ведуться на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському.

Ліквідацією загарбників у районі Бахмута займаються снайпери. Відео їхньої роботи опублікували на каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Кожен постріл – точно в ціль. В районі міста Бахмут снайпери ССО знищують живу силу противника. На відео кадри роботи воїнів Сил спеціальних операцій в міських умовах", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські снайпери точно відпрацьовують по окупантах, які намагалися вести вогонь з будівель.

Зауважимо, напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування українських військових під Бахмутом триває.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

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