'Каждый выстрел точно в цель': ССО показали работу снайперов в районе Бахмута (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, ожесточенные бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Ликвидацией захватчиков в районе Бахмута занимаются снайперы. Видео их работы опубликовали на канале Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

"Каждый выстрел – точно в цель. В районе города Бахмут снайперы ССО уничтожают живую силу противника. На видео кадры работы воинов Сил специальных операций в городских условиях", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские снайперы точно отрабатывают по оккупантам, пытавшимся вести огонь из зданий.

Заметим, накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение украинских военных под Бахмутом продолжается.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК.

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