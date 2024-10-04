Кешбек за покупки вітчизняних товарів: коли українці отримають перші виплати

Вже в десятому місяці 2024 року громадяни України зможуть отримати перше часткове відшкодування за купівлю товарів вітчизняного виробництва в рамках державної ініціативи "Національний кешбек". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на платформу "Зроблено в Україні"

Терміни реалізації та виплат за програмою "Національний кешбек"

"Національний кешбек" - це державна ініціатива, націлена на підтримку українських виробників та заохочення споживачів до придбання продукції, виготовленої в Україні. В межах цього проекту споживачі можуть повернути 10% від суми покупки вітчизняних товарів. Інформацію про виробників, місця продажу та асортимент товарів, що беруть участь у програмі, можна знайти на офіційному ресурсі "Зроблено в Україні". Експериментальна фаза (бета-тестування) програми розпочалася 2 вересня 2024 року і триватиме до кінця грудня 2024 року. Кошти від кешбеку за попередній місяць надходитимуть на спеціальні банківські рахунки учасників програми до 20 числа наступного місяця.

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Наприклад, за придбання у вересні кешбек буде зараховано до 20 жовтня. Історію нарахувань за покупки українських товарів можна буде переглянути в додатку "Дія". Використати кешбек, отриманий за покупки з вересня по листопад 2024 року, можна буде до 31 січня 2025 року. Водночас кошти кешбеку, нараховані за грудневі покупки 2024 року, будуть виплачені в лютому 2025 року (і їх можна буде використати протягом 2025 року). Загалом очікується, що пілотний проект "Національний кешбек" діятиме до 31 грудня 2025 року - в межах фінансування, передбаченого бюджетом на 2025 рік. Умови участі в програмі До програми "Національний кешбек" можуть добровільно долучитися:

повнолітні громадяни України

виробники українських товарів

продавці українських товарів

Щоб стати учасником програми, споживачу необхідно:

оформити картку для отримання коштів від держави (віртуальну - в мобільному додатку свого банку або фізичну - безпосередньо в банку)

надати згоду на передачу інформації про транзакції з вибраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми (це можна зробити в банківському додатку або в банку)

оновити мобільний додаток "Дія" та активувати послугу "Національний кешбек" Варто зазначити, що наразі до програми приєдналися: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK ("Укрсиббанк"), monobank ("Універсал Банк"), "Укрексімбанк", "Глобус", "Укргазбанк" і "Банк Кредит Дніпро". Виробники та продавці можуть ознайомитися з відповідною інструкцією для приєднання до програми.

Асортимент доступних товарів та розмір можливого відшкодування

Програма охоплює товари українського виробництва, включаючи лікарські та медичні вироби, внесені виробником до відповідного переліку. Однак кешбек не поширюється на підакцизні товари. Зокрема, це стосується пального, тютюнових виробів та алкогольних напоїв (за винятком алкогольних напоїв, виготовлених без додавання спирту - виноградних вин, плодово-ягідних вин та медових напоїв). "При купівлі українських товарів з використанням банківських карток, покупцю нараховуватиметься кешбек у розмірі 10% від їхньої вартості, але не більше 3000 гривень на місяць", - уточнюється на офіційному ресурсі. Напрямки використання отриманого кешбеку Кошти, отримані в рамках програми "Національний кешбек", можна спрямувати на оплату місцевих послуг:

медичні послуги

спортивні заходи

кінопокази

заклади харчування

комунальні послуги

транспортні послуги

послуги мобільного зв'язку тощо Крім того, кешбек можна використати для підтримки ЗСУ або придбання військових облігацій. Проте зняти готівку з рахунку, на який надходять кошти кешбеку, неможливо. Їх можна використати лише для безготівкових розрахунків за послуги.

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