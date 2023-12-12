Київстар не працює: у компанії пояснили проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

У абонентів мобільного оператора Київстар 12 грудня виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом. У компанії Kyivstar зробили заяву щодо ситуації.

У Фейсбуці мобільний оператор повідомив, що в мережі стався технічний збій. Компанія попередила, що унаслідок цього збою "можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази".

"Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", – йдеться у повідомленні.

Українцям пропонують скористатися національним роумінгом (послуга безкоштовна). У параметрах мобільної мережі необхідно знайти пункт "ручний вибір мережі" після чого спробувати підключитися до Lifecell або Vodafone. Якщо мережа не з'явилася, потрібно спробувати вибрати інші мережі.

Як переключитися на іншого мобільного оператора

Українці мають можливість перемикнутися на мережу інших мобільних операторів у разі, якщо мережа одного з них недоступна, за допомогою внутрішнього роумінгу. Підтримуються SIM-картки Vodafone, Київстар та lifecell.

Щоб під'єднатись до іншої мережі, потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону:

Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор.

iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Потім треба знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо під'єднатися не вдалося, спробувати ще раз або виберіть іншу мережу. Після підключення слід перевірити можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS. При цьому тарифи не змінюватимуться.

Щоб спробувати вийти в інтернет через мережу іншого оператора, потрібно включити можливість підключення до мережі в роумінгу:

На Android ця функція називається "Передача даних у роумінгу" (у налаштуваннях мережі); на iOS – "Роумінг даних" (у розділі "Стільникові дані").

При підключенні до внутрішнього роумінгу слід регулярно перевіряти, чи не з'явився зв'язок у свого оператора. Повертатися до звичайних налаштувань зв'язку потрібно одразу, як тільки з'явиться така можливість.

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