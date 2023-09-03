Кінологи відповіли, чому маленькі собаки постійно тремтять

Останнім часом дуже популярними стали маленькі породи собак. Власники таких пухнастиків не втомлюються вказувати на незвичайні звички своїх собак та розповідати про них, повідомляє Ukr.Media.

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Часто дрібні собачки схильні до тремтіння, і кінологи виявили п'ять основних причин цього явища:

Холод - це досить очевидна причина, оскільки завдяки своєму невеликому розміру та обмеженому жировому шару, маленькі собачки часто мерзнуть. Стрес - маленькі собаки більше схильні до стресу, ніж їхні більші сородичі. Вони можуть сприймати навіть дрібні звуки як загрозу. Важливо уникати хронічного стресу у вашого вихованця. Перезбудження - деякі собаки мають дуже активну психіку, і це може призводити до тремору у них. Бажання отримати більше уваги - деякі собаки можуть помітити, що їхні господарі хвилюються через їхній тремор і використовувати це як спосіб отримати більше уваги. Важливо не заохочувати таку поведінку. Хвороба - іноді тремтіння може бути наслідком прихованого захворювання, тому важливо проконсультуватися з ветеринаром, якщо ваша собака постійно тремтить.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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