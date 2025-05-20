Клієнтам Ощадбанку на замітку: що потрібно знати у разі закриття рахунку

Внутрішні регламенти державного банку "Ощадбанк" встановлюють спеціальні умови для процедури закриття рахунків. Зокрема, ця послуга не доступна в онлайн-форматі.

Про це представники банку повідомили у своїх коментарях на сторінці в Facebook. Відповідно до правил, щоб закрити рахунок у банку, клієнту необхідно особисто відвідати відділення і подати заяву на закриття.

Разом із заявою потрібно пред’явити:

документ, що підтверджує особу (паспорт громадянина України);

банківську картку.

Якщо до картки підключено овердрафт і є заборгованість, рахунок не буде закрито, поки борг не буде повністю сплачений.

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Після погашення боргу і подачі заяви клієнт повинен передати картку співробітнику банку, який її знищить.

Особливості процедури закриття рахунків в Ощадбанку

Головна відмінність Ощадбанку від інших фінансових установ полягає у відсутності можливості дистанційного закриття рахунку. Для закриття картки потрібно звернутися особисто до того відділення, в якому її було відкрито.

Якщо клієнт перебуває за кордоном або в іншому регіоні і не має змоги відвідати відділення, рекомендується оформити довіреність.

Зокрема, переселенці можуть зробити це у консульському відділі. Після цього довірена особа має особисто відвідати відділення банку, подати заяву і здійснити закриття рахунку.

Якщо на рахунку відсутні борги і протягом тривалого часу не проводяться операції, він автоматично анулюється через три роки.

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