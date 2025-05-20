Клієнтам Ощадбанку на замітку: що потрібно знати у разі закриття рахунку
Внутрішні регламенти державного банку "Ощадбанк" встановлюють спеціальні умови для процедури закриття рахунків. Зокрема, ця послуга не доступна в онлайн-форматі.
Про це представники банку повідомили у своїх коментарях на сторінці в Facebook. Відповідно до правил, щоб закрити рахунок у банку, клієнту необхідно особисто відвідати відділення і подати заяву на закриття.
Разом із заявою потрібно пред’явити:
- документ, що підтверджує особу (паспорт громадянина України);
- банківську картку.
Якщо до картки підключено овердрафт і є заборгованість, рахунок не буде закрито, поки борг не буде повністю сплачений.
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Після погашення боргу і подачі заяви клієнт повинен передати картку співробітнику банку, який її знищить.
Особливості процедури закриття рахунків в Ощадбанку
Головна відмінність Ощадбанку від інших фінансових установ полягає у відсутності можливості дистанційного закриття рахунку. Для закриття картки потрібно звернутися особисто до того відділення, в якому її було відкрито.
Якщо клієнт перебуває за кордоном або в іншому регіоні і не має змоги відвідати відділення, рекомендується оформити довіреність.
Зокрема, переселенці можуть зробити це у консульському відділі. Після цього довірена особа має особисто відвідати відділення банку, подати заяву і здійснити закриття рахунку.
Якщо на рахунку відсутні борги і протягом тривалого часу не проводяться операції, він автоматично анулюється через три роки.
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