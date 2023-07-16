Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів

Варення з помідорів - це чудовий спосіб зберегти смак літа на зиму. Ця насичена, солодка страва з легким кислуватим присмаком може бути використана як самостійна закуска, розподілена на хліб або використана як соус до різних страв.

До того ж варення з помідорів надасть вашому столу оригінальності та нових смакових відтінків, стверджує кулінарний експерт Євген Клопотенко.

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Щоб приготувати смачне варення з помідорів, вам знадобляться всього два компоненти:

3 кг помідорів сорту "сливка" або "бичаче серце"

1,5 кг цукру

Ось кроки, які потрібно виконати для приготування варення з помідорів:

Помийте помідори й видаліть плодоніжку. Зробіть надрізи хрестоподібно на кожному помідорі.

Залийте помідори окропом на хвилину.

Перекладіть помідори в миску з холодною водою, щоб охолодити їх.

Знімайте шкірку з помідорів пальцями або за допомогою ножа.

Розріжте помідори на половинки, а потім кожну половинку на 3 частини.

Перекладіть помідори в каструлю і додайте 1,5 кг цукру. Готуйте на маленькому вогні протягом 30 хвилин після закипання, помішуючи періодично і видаляючи піну. Варення готове, коли досягне бажаної густоти.

Далі, стерилізуйте півлітрові банки та кришки. Розкладіть гаряче варення по банках і закрийте кришками. Залиште банки остигати при кімнатній температурі, а потім зберігайте їх в прохолодному місці протягом року.

Тепер у вас є смачне варення з помідорів, яке можна насолоджуватися у будь-який час року. Використовуйте його як самостійну закуску або додавайте до різних страв, щоб додати смакових відтінків.

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