Кава дешевше за кордоном чи вдома? порівняння цін в Києві, Львові та Польщі

Для багатьох українців день починається з чашки кави, а протягом дня цей напій часто допомагає підтримати енергію. Із початком повномасштабної війни ціни на каву суттєво зросли, і на сьогодні найдорожче за неї доведеться заплатити у Києві, Львові та Одесі.

Найдешевше ж капучино обійдеться у Рівному, Хмельницькому та Тернополі. Такі висновки зроблено на основі даних порталу Numbeo.

Аналітики проаналізували середню вартість чашки капучино – єдиного виду кави, який розглядається на платформі. У середньому по країні ціна становить 53,97 грн, але залежно від міста, вона коливається в межах від 26 до 80 грн. Нижче – приблизна середня вартість капучино в обласних центрах:

Київ – 65,54 грн (діапазон: 35–85 грн);

Львів – 64,77 грн (30–85 грн);

Одеса – 59 грн (30–80 грн);

Дніпро – 56,15 грн (30–70 грн);

Суми – 56 грн (35–85 грн);

Полтава – 55 грн (35–85 грн);

Харків – 52,23 грн (30–65 грн);

Херсон – 50 грн (30–70 грн);

Черкаси – 49,17 грн (30–83,46 грн);

Кропивницький – 47,67 грн (30–80 грн);

Житомир – 47,33 грн (35–85 грн);

Івано-Франківськ – 46,88 грн (30–85 грн).

У Луцьку середня ціна капучино становить 46,88 грн (в межах від 25 до 65 грн),

у Ужгороді – 45,88 грн (від 25 до 60 грн)

у Чернігові каву можна купити за 45 грн (від 30 до 85 грн)

у Миколаєві – також близько 45 грн (від 30 до 70 грн)

у Чернівцях середня вартість – 40 грн (від 30 до 85 грн)

у Рівному – 40 грн (від 25 до 65 грн)

у Хмельницькому —–38,33 грн (від 20 до 85 грн)

у Тернополі – 35 грн (від 25 до 65 грн).

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Варто зазначити, що в деяких райцентрах кава коштує навіть дорожче, ніж у більших містах. Наприклад, в Умані середня ціна капучино дорівнює вартості в Одесі – 59 грн, але може сягати і 80 грн.

В цілому в Україні ціни на капучино є найнижчими серед країн регіону. У Польщі середня вартість цього напою становить 13,64 злотих, що за курсом на 29 травня дорівнює приблизно 150 грн. У Румунії капучино коштує в середньому 12,56 леїв, або близько 138 грн. Натомість у Словаччині та Угорщині ціна напою сягає 2,47 євро (116,26 грн) та 817,62 форинта (94,70 грн) відповідно.

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