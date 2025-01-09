Кава як еліксир довголіття: вчені розкрили секрет правильного часу для її споживання

Вживання кави часто асоціюють із покращенням здоров’я серця та збільшенням тривалості життя. Однак ефективність її корисних властивостей може залежати від часу споживання.

Як повідомляє CNN, нове дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal, показало, що люди, які п'ють каву вранці, отримують більше переваг для здоров’я порівняно з тими, хто споживає її в інший час дня.

Як проходило дослідження

Учені проаналізували дані щодо харчування та здоров'я 40 725 дорослих осіб віком від 18 років і старше, зібрані в рамках Національного дослідження здоров'я і харчування, яке проводилося з 1999 по 2018 рік. У дослідженні брали участь як кава з кофеїном, так і без нього.

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Дослідники виділили два основних варіанти споживання кави: вранці та протягом всього дня. До кінця середнього періоду спостереження, що тривав близько 10 років, було зафіксовано 4 295 випадків смертей від усіх причин, з яких 1 268 – від серцево-судинних захворювань і 934 – від раку.

Які були результати

Аналіз показав, що люди, які пили каву вранці, мали на 16% менший ризик смерті від будь-яких причин і на 31% менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто не вживав кави. У тих, хто пив каву протягом всього дня, переваги для здоров'я серця не спостерігалися, і ризик смертності не знижувався.

Ці результати залишалися незмінними, навіть коли дослідники враховували різні фактори, такі як тривалість сну, вік, расова та етнічна приналежність, стать, рівень доходу, освіту, фізичну активність, харчові звички, а також наявність захворювань, таких як діабет, гіпертонія та високий рівень холестерину.

Згідно з результатами дослідження, ризик смерті у людей, які пили каву вранці, був меншим незалежно від того, чи обмежувалися вони двома-трьома чашками на день, чи вживали більше. Однак користь для здоров'я була меншою у тих, хто обирав лише одну чашку кави вранці.

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