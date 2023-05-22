Кавова гуща і зелений чай: чим підживлювати рослини в саду

Садівники регулярно підживлюють рослини на земельних ділянках, щоб вони краще росли та були захищені від хвороб. Для цього не обов'язково використовувати хімічні засоби.

Досвідчені садівники надають перевагу натуральним речовинам. Зокрема – кавовій гущі та листю зеленого чаю, повідомляє Express.co.uk.

Постійне використання хімічних добрив може бути дуже шкідливим. Тому краще використовувати побутові предмети.

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Зокрема, листя зеленого чаю багате калієм. Достатньо додавати використану заварку в компост. Втім, не варто додавати забагато листя, інакше компостний контейнер може привернути увагу щурів.

Своєю чергою кавова гуща містить кілька ключових поживних речовин, необхідних здоровому ґрунту, включаючи азот, кальцій, калій і магній. Варто дати гущі висохнути, а потім додати у землю.

Кава дозволить рослинам виробляти зеленіші, здоровіші та сильніші стебла. Змішування кавової гущі з компостною купою – це органічний спосіб значно покращити стан рослин.

Експерти пояснили, що кава може використовуватися як природний пестицид. Розсипання кавової гущі навколо рослин може зробити їх менш сприйнятливими до пошкодження шкідниками, такими як слимаки.

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