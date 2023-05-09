Коли День матері в Україні у 2023 році: історія, традиції та звичаї свята

День матері 2023 - коли в Україні святкують День мами, історія свята і традиції - коли свято мами

Українці цьогоріч 14 травня відзначатимуть тепле та сімейне свято – День матері. Щороку дата змінюється, оскільки воно припадає на другу неділю травня.

У цей день не забудьте привітати своїх найдорожчих матусь. Саме вони стають опорою та підтримкою дитини в житті.

Історія свята

День матері відзначають не тільки в Україні, а в більшості країн світу. Все почалося з того, що пропозиція про створення такого свята з'явилася в 1908 році. Її подала громадянка США Анна Джервіс. Незадовго до цього померла мати американки, яка хотіла, аби діти усієї планети вшановували пам'ять свої мам.

За життя жінка надсилала листи з ініціативами. Проте тільки в 1910 році штат Вірджинія першим визнав День Матері офіційним святом. Згодом таку традицію підтримали й інші держави.

Коли День матері в Україні

В Україні святкування свята було запроваджено указом президента від 10 травня 1999 року. Проте українська діаспора в Канаді почала вітати матерів ще 1928 року, а в західних українських областях – за рік після цього.

Як відзначають День матері

Цього дня заведено приходити в гості до свої матусь, дарувати їм квіти, подарунки, листівки та теплі слова.

В Україні на День матері проводять відповідні концерти, виставки. Проте важливо цього дня, як і протягом всього життя, виявляти до мами свою любов, повагу та турботу.

День матері 2023 - дата

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