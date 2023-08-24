Коли та як необхідно викопувати жоржини: поради садівників

Жоржини – це одні з найстійкіших осінніх квітів, які можуть розквітати навіть при несприятливій погоді. Проте, важливо вчасно викопувати бульби, аби уникнути замерзання їх під час пізнього цвітіння. Це важливо робити, якщо нічні та денні температури тривалий час падають нижче -3°С. Листя та квіти, підв’явші від морозу, також вказують на потребу негайного видалення бульб.

Про це пише Zahid.net.

Викопувати жоржини варто обережно, в суху та теплу погоду. Важливо відрізати пагони разом із квітами, залишаючи 10-15 см стебел. Копайте бульби на відстані від стебла, щоб уникнути пошкодження кореневої шийки. Не витягуйте бульби за стебла, а після видалення їх із землі обережно очистіть від грунту. Для профілактики хвороб можна обробити бульби розчином марганцівки.

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Перед зберіганням діліть бульби та обробляйте їхнє коріння інструментом. Важливо не залишати довгих стебел, щоб запобігти загниванню шийки бульб. Залиште їх під накриттям на свіжому повітрі або в прохолодному місці на декілька днів, а потім розмістіть у контейнер з піском, тирсою або торфом при температурі +3-5°С та вологості повітря 60-70%.

Періодично оглядайте бульби, попереджаючи появу гнилі. Для збереження вологості обприскайте пісок чи тирсу розчином мідного купоросу. Інша можливість – пакувати бульби в поліетиленові пакети з додаванням сухого матеріалу. Пам'ятайте, що умови зберігання повинні бути прохолодними та добре провітрюваними.

Нагадаємо, ми вже писали, коли садити жоржини.

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