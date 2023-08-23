Посадіть жоржини зараз, щоб залити сад яскравими кольорами восени

До вересня залишилося декілька днів, однак садівники ще встигають висадити деякі рослини, щоб ділянка зацвіла восени. Зокрема, можна висадити жоржини.

Жоржини ідеально підходять для того, щоб прикрасити бордюри влітку та восени, оскільки вони представлені у величезному діапазоні кольорів, розмірів і форм. Рослини можуть цвісти в кінці літа і всю осінь, повідомляє Express.co.uk.

Найкраще жоржини цвітуть, якщо їх висадити в теплому сонячному місці на родючому ґрунті з добрим дренажем. Рослини віддають перевагу постійному забезпеченню водою, а не поливанню кожні кілька днів.

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Ці високі важкі рослини погано протистоять сильним вітрам, тому обов’язково посадіть їх у захищеному місці та прив’яжіть вищі жоржини з великими квітами до тростини для додаткової підтримки.

Верхівка бульби, де повинні з’явитися корінці, повинна бути на поверхні ґрунту. Забезпечте багато води після посадки та розкладіть товстий шар мульчі на ґрунті, щоб допомогти утримувати вологу.

Жоржини не люблять холодів і не витримають морозів. Коли наприкінці осені погода почне прохолоджуватися, викопайте бульби та зберігайте їх у приміщенні протягом зими.

Бульби, що зберігаються, найкраще висаджувати в горщики та контейнери навесні та зберігати в приміщенні. Потім їх можна пересадити з контейнерів прямо в сад наприкінці травня або після останніх заморозків.

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