Коли та як правильно садити буряк на зиму: поради досвідчених городників

Як і коли садити буряки на зиму

Осінь – час, коли природа перетворюється на витвір мистецтва і водночас на найбільш насичений період для дачників. Настає час збирати урожай, перебирати та готувати його до зберігання, а також відновлювати свою ділянку. Деякі городники йдуть ще далі і висаджують овочі на зиму, такі як часник.

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Згідно з порадами порталу parnikukraine в Instagram, буряк також можна висадити на зиму, але важливо дотримуватися кількох "правил", щоб він виріс вдало.

Як правильно садити буряк на зиму:

Оберіть правильний сорт буряка, який підходить для посадки восени та відзначається стійкістю до холоду. Садити потрібно обережно і не занадто багато, оскільки вирощені овочі не зберігаються довго і слід споживати їх влітку. Сійте насіння буряка у жовтні-листопаді, коли температура ґрунту становить приблизно +2°, а повітря охолоджується до близько 0°. Виберіть сонячне місце для посадки буряка, можливо, грядки, де раніше вирощувалися кабачки, огірки або цибуля.

Нагадаємо, якість та кількість урожаю картоплі залежить від часу посадки та умов зростання.

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