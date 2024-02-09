Коли кожен піксель важливий: як видавцю якнайкраще оптимізувати місце на сайті з користю для читача та прибутків

Найближчими роками світовий медіаландшафт зазнаватиме значних змін. Провідне медіаагентство Dentsu виділило ключові тренди, які визначатимуть розвиток медіаіндустрії у 2024 році.

Серед них чимала увага приділяється тому, як і навіщо аудиторія відвідує сайт, який досвід взаємодії цінує і чому повертається на майданчик знову і знову. Річ в тому, що наше споживання медіаконтенту стає все більш персоналізованим та нішевим.

Ми обираємо статті, відео та подкасти, які резонують з нашим інтересам, відображають цінності та співзвучні з нашою ідентичністю. Ми пріоритезуємо використання соцмереж, розділяємо їх за цільовим призначенням: якісь використовуємо для натхнення, інші — для вирішення робочих завдань.

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Натомість важливо враховувати, що різні соцмережі та програми поступово уніфікують інтерфейси та функціонал. Instagram запровадив текстовий чат Threads схожий на Twitter, Spotify додав TikTok-подібні відео, в Telegram можна записувати сторіс і т.д.З одного боку, це спрощує користувачам перехід між сервісами, але з іншого — брендам і кріейторам стає дедалі складніше виділитися.

Доводиться шукати нестандартні підходи, щоб заволодіти увагою аудиторії.

Щоб не відстати від вподобань користувачів, брендам важливо відображати цю різноманітність у своїх кампаніях. І не забувати про підтримку нішевих медіа, які забезпечують представленість різних груп. І саме про відео на трастових ресурсах та сайтах як про майбутнього прискорювача зростання аудиторії ми й поговоримо.

Ролики або фото: як зробити контент ненудним

Відеоформат стає все більш популярним. У 2022 році 82% населення світу дивилися відео в інтернеті, і ця цифра продовжує зростати.

Для видавців це означає, що за допомогою відео можна потужно прокачати увагу користувача та перетворити ролики на сайтах на інструмент для підвищення залучення читачів та збільшення доходу видання.

При цьому, працюючи з сотнями партнерів по всьому світу, ми в Membrana Media знаємо, як сильно редакторські команди мріють зберегти стратегію балансу між комерційними інтересами видання та лобіюванням позитивного досвіду користувача.

З одного боку, редактори хочуть використовувати відео, щоб залучити та зацікавити читачів. З іншого боку, їх турбує, що ролики на сайті можуть погіршити досвід користувача (UX).

Проте такі побоювання зазвичай відходять на другий план, коли редакційна команда бачить перші результати. Адже наразі відео є важливою частиною видавничої стратегії прогресивних ЗМІ.

Відеоролики можуть допомогти залучити нову аудиторію, підвищити впізнаваність бренду та збільшити прибуток.

Ось кілька причин, чому редактори повинні робити ставку на відеоконтент:

Відео робить вашу аудиторію ціннішою для рекламодавців.

Користувачі на 95% краще запам'ятовують контент, що супроводжується відеороликами, ніж якби вони побачили його суто у текстовому форматі.

Це означає, що рекламодавці будуть готові заплатити більше за рекламу на сайтах з відеоплеєрами. Відеоролики допомагають збільшити час, що користувачі проводять на вашому сайті.

За даними SimilarWeb, середній користувач проводить на сайтах партнерів Membrana Media, на яких встановлені наші плеєри, включаючи новий продукт HeadLine Video, на 88% більше часу – 3 хвилини 50 секунд. Це означає, що видавець отримує більше потужностей для демонстрації реклами та залучення користувачів у свої продукти та контент.Статті з відеоконтентом охочіше "шерять" у соцмережах.

За даними досліджень, 92% споживачів мобільного відео діляться контентом з іншими. Це може допомогти видавцю підвищити впізнаваність бренду, збільшити охоплення аналітичних матеріалів та новин, а також досягти нової цільової аудиторії — молодшої та більш активної з погляду на користувацький досвід.

Відео покращує результати пошуку

За статистикою, сторінки з відео в 45 разів частіше потрапляють на першу сторінку Google, ніж текстові результати. Це пов'язано з тим, що відео є більш візуально привабливим форматом, а інформація з нього запам'ятовується легше, ніж текст.Споживачі швидко звикають до відео та хочуть більшого.

Дослідження показують, що 54% споживачів хочуть бачити більше відеоконтенту від брендів та компаній, які вони підтримують.Звісно, використовувати відеоконтент важливо з урахуванням специфіки матеріалів. Іноді дійсно графіка, гіфки або фотографії можуть бути більш доречними за ролик і краще працювати на аудиторію, особливо якщо йдеться про комерційні матеріали, де багато в чому замовник диктує умови розміщення.

Однак в інших випадках, саме відео, яке, зважаючи на свою специфіку, ще й відмінно монетизується коштом програматик-реклами, може допомогти видавництвам підпорядкувати маркетинговій меті кожен піксель свого сайту і при цьому не змінювати досвіду користувача.

Де найкраще розмістити відео

Одним із популярних способів розміщення відео на сторінці є використання програвача Headline Video від Membrana Media. Цей плеєр розміщується між заголовком статті та першим абзацом тексту.

Традиційно тут редактори ставлять статичні зображення – фото (іноді навіть стокові), але тренди подачі матеріалів змінюються. Відвідувачі сайтів хочуть не просто прочитати новину, а зануритися в контент. Прагнуть отримати більш інтерактивний досвід.

Водночас редакторам, звичайно, важливо, щоб тексти журналістів залишалися резонансними. Вони хочуть, щоб їхні матеріали бачили, ділилися ними та обговорювали. Для цього потрібно привернути увагу читачів та зацікавити їх так, щоб вони залишилися на сторінці трохи довше.

Відео є ефективним способом досягнення цих цілей. Headline Video пропонує редакторам замінити статичні зображення своїм легким з точки зору коду програвачем. Щодня плеєр наповнюється свіжими відеороликами, які продакшен-команда Membrana Media створює щодня у 15 тематичних категоріях. Таким чином, редактори отримують якісні статті, а Membrana Media робить яскраві та інформативні відео, які доповнюють матеріали.

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Крім того, Headline Video забезпечує видавця якісним programmatic-попитом. Цей продукт є втіленням чистого формату In-Stream, який має найвищий показник CPM. При цьому вбудоване відео зберігає нативність на сторінці й забезпечує той самий формат Click-to-Play, ясність щодо якого нещодавно внесли IAB Tech Lab і Google.

Майбутнє мас-медіа починається сьогодні

Видавці, які використовують відео на власних сайтах, вже отримують конкурентну перевагу та збільшують прибуток. Але, крім цього, вони істотно трансформують канали дистрибуції контенту.

Нобелівський лауреат Герберт Саймон сказав, що у світі, де інформації надто багато, цінніша не сама інформація, а увага. Тобто люди хочуть отримувати контент, який цікавий та легко запам'ятовується.У бізнесі та економіці увага теж стала важливим ресурсом.

Компанії, які можуть привернути увагу людей, легко продають їм товари та послуги. А засоби масової інформації — це найвпливовіші власники ресурсів уваги.

В умовах ринкової економіки ЗМІ вже конкурують за увагу аудиторії. Саме тому з'явилися новини, які поєднують у собі розваги, сенсаційний контент та іншу інформацію. Статті стали більш динамічними, в них з'явився розважальний та емоційний елемент.

Щоб посилити ефект, видавцям варто почати використовувати відео в заголовках та всередині статей, щоб захопити увагу користувачів та підвищити їхню залученість. Для цього вже зараз важливо експериментувати з різними форматами та стилями роликів, щоб знайти те, що найкраще працює для аудиторії.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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