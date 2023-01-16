Коли відзначають Водохреще 2023: історія, традиції та заборони свята

Щорічно православні віруючі відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Водохреще. Воно є третім і завершальним святом різдвяного циклу. Цього дня закінчувалися Святки (цикл зимових різдвяно-новорічних свят). Також вважається, що з цього дня починаються Водохресні морози. У всіх християнських конфесіях Хрещення Господнє має одну дату – 6 січня. Однак дехто святкує за григоріанським календарем, а інші – за старим стилем (юліанським календарем). За останнім Водохреще припадає на 19 січня. 2023 року це буде четвер.

Історія свята

Водохреще відноситься до числа найдавніших християнських свят. Відзначають його ще з часів апостолів. У цей день церква згадує подію з життя Ісуса Христа.

Християни вірять, що у 30 років Ісус прийшов до Іоана Предтечі, щоб той хрестив Сина Божого в річці Йордан. Іоан вважав себе негідним такої честі, але Ісус сказав, що така Божа воля. Іоан провів таїнство і отримав за це прізвище Хреститель.

Під час обряду на землю з небес зійшов Святий Дух у формі голуба і вказав, що Ісус – це Син Божий. Після Хрещення Ісус освятив воду річки Йордан. Обрядом свого Хрещення Ісус показав, що всі рівні перед Богом – навіть сам Спаситель.

Кілька століть тому свято Хрещення припадало на Різдво. У ІХ столітті його перенесли на іншу дату. Вперше назва свята згадується у Літописі Руському в 1148 році: "У той же час Ростислав [Мстиславич] смоленський попросив дочку у Святослава в Ольговича за Романа, сина свого, до Смоленська. І виведено її з Новгорода-Сіверського в неділю по Водохрещах, місяця січня в дев’ятий день".

Традиції свята

Напередодні свята українці традиційно зустрічають другий Святвечір. Впродовж 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять. Сідати за вечерю можна лише після появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви – рибу, вареники з капустою, кутю, узвар тощо.

Вода на Хрещення вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення. Християни вірять, що освячена вода на Водохреще має цілющі властивості, нею можна вилікуватись від недуг. Тому її зберігають увесь рік і вона не псується.

Всього здійснюється два обряди освячення води: напередодні Водохреща, у Водохресний вечір – всередині церкви, та в сам день Водохреща – на найближчому озері або річці. Крім того, перед Водохрещем люди з льоду вирізали великий хрест і ставили його біля ополонки, у яку згодом пірнали. Ополонку освячує священик. Згідно з релігійними переконаннями, така вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь наступний рік.

В Україні тісно переплелися язичницькі та християнські вірування. Тому в ніч проти Водохреща дівчата традиційно ворожили. Зазвичай прагнули дізнатися ім'я судженого. Церква засуджує ці ритуали, однак у народі вірили, що саме в цей період ворожіння мають найбільшу силу.

Наступного після Водохреща дня, 20 січня, люди справляли "посвятки" – тобто переходили до звичайного трудового ритму, та відзначали свято Івана Хрестителя. Остаточно роздавались тваринам ритуальні продукти з покуті й планувалась робота по господарству. Господині діставали свої починки (полотно, нитки й ін.), які перед Різдвом ховалися подалі від гріха. З посвяток вже знімались табу на відвідування корчми чи шинку, які діяли в Свята. Також жінкам вже дозволялося ходити по воду, чого вони не могли робити в свята.

Народні прикмети

Предки вірили, що від погоди у цей день залежить весь наступний рік, відтак:

Якщо у цей день ясна, однак морозна погода, літо буде спекотним та сухим.

Снігопад обіцяє щедрий врожай на цілий рік.

На Водохреща заметіль – і в квітні буде хуртовина.

Дерева покриті інеєм – навесні в той самий день тижня (четвер, п'ятниця тощо) потрібно було вже сіяти ярову пшеницю.

Теплий день обіцяє багато хліба.

Якщо день був сонячним та теплим, така погода протримається ще кілька тижнів.

Повний місяць – до повноводдя навесні.

Що не можна робити

Не можна, набираючи воду, лаятися з кимось чи бути на когось ображеним. Вода може втратити свої цілющі властивості від негативних думок.

Не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя. Варто це робити тільки з чистою душею та щирим бажанням.

Не варто вживати алкоголь перед тим, як занурюватись у воду. Окрім того, що церковнослужителі кажуть, що це суперечить релігійним обрядам, медики кажуть, що це не зігріє, а навпаки може спричинити проблеми з алкоголем.

Не треба плакати на Водохреща, бо ой, хто 19 січня буде лити сльози, плакатиме до наступного свята.

Не можна прати, бо таким чином ви оскверняєте воду.

Заборонено прибирати, в’язати, шити та виконувати будь-яку домашню роботу.

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