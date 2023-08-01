Коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у серпні 2023
В народі Спас є одним з найбільших свят у християнському світі і припадає на період Успінського посту, охоплюючи три різних види: Медовий, Яблучний та Горіховий Спас.
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Кожне з цих свят має свою важливу символіку і значення, пише 24tv. Згідно з календарем на 2023 рік, ці події відбудуться у наступні дати:
- Медовий Спас, або Маковія, припадає на 14 серпня. Саме тоді ми відзначаємо Макавейських мучеників, які не стали відмовлятися від своїх юдейських вірувань і вступили в християнство.
- Яблучний Спас відбудеться 19 серпня, разом із святом Преображення Господнього. Це свято символізує появу Ісуса Христа перед учнями та вдячність Богу за врожайні плоди.
- Горіховий Спас святкується 29 серпня після Успіння Богородиці. Це свято припадає на день після Горіхового Спасу, коли освячують горіхи та святять хліб із нового врожаю.
Проте у 2024 році, за новим церковним календарем, дати святкування Спаса будуть трохи змінені:
- Медовий Спас випадатиме 1 серпня.
- Яблучний Спас святкуватимуть 6 серпня.
- Горіховий Спас припадатиме на 16 серпня.
Однак наразі, у 2023 році, готуймося відзначати ці важливі християнські свята, як завжди, і сподіваємося на радісні та мирні події цього періоду.
Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.
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