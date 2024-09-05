Коли реєструватись у ТЦК внутрішньо переміщеним особам: названо термін

Для чоловіків, які були змушені залишити свої домівки через війну та отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), існує обов’язок стати на військовий облік за новим місцем проживання. Цей процес є важливим, оскільки дозволяє військовим комісаріатам мати актуальну інформацію про місцезнаходження військовозобов’язаних та мобілізаційний потенціал країни. Про це пише novyny.live.

Чому потрібно стати на військовий облік?

Обов’язок громадянина: Військовий облік є обов’язком кожного громадянина України призовного віку.

Військовий облік є обов’язком кожного громадянина України призовного віку. Актуальні дані: Це дозволяє військовим комісаріатам мати актуальну інформацію про місцезнаходження військовозобов’язаних у разі потреби.

Це дозволяє військовим комісаріатам мати актуальну інформацію про місцезнаходження військовозобов’язаних у разі потреби. Можливість отримати повістку: У разі мобілізації військовозобов’язані отримують повістки за місцем свого обліку.

Які дії потрібно виконати?

Отримати статус ВПО: Першим кроком є оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Це можна зробити онлайн через портал Дія або особисто звернувшись до відповідних органів. Стати на військовий облік: Протягом семи днів з моменту отримання статусу ВПО необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за новим місцем проживання та стати на військовий облік.

Куди звертатися?

Звернутися потрібно до найближчого ТЦК та СП за місцем фактичного проживання.

Які документи потрібно мати при собі?

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Довідка ВПО.

Військовий квиток (якщо є).

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Що робити, якщо ви не встигли стати на облік протягом 7 днів?

Якщо ви пропустили семиденний термін, необхідно якнайшвидше звернутися до ТЦК та СП і пояснити причини затримки. Якщо військовозобов’язаний не стане на військовий облік, це може призвести до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності.

Навіть після постановки на військовий облік, ви можете мати право на відстрочку або звільнення від мобілізації за певними підставами (наприклад, інвалідність, багатодітність). Якщо ви змінюєте місце проживання, обов’язково повідомте про це ТЦК та СП.

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