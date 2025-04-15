Коли водієві можна перетнути суцільну лінію розмітки і не отримати штраф: пояснення юристів

В Україні водіям категорично забороняється перетинати суцільну лінію дорожньої розмітки. Така дія є прямим порушенням Правил дорожнього руху.

За вчинення даного порушення передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень. Якщо інспектор зафіксує, що ця дія створила потенційно загрозливу ситуацію на дорозі, сума штрафу може зрости до 1455 гривень, а також водія можуть позбавити прав керування транспортними засобами на термін від трьох до шести місяців. Про це пише UAportal з посиланням на сайт Avtomob.

Експерти у сфері права роз'яснюють, що аварійна ситуація – це випадок, коли інші водії були змушені раптово зупинитися або змінити напрямок руху. Саме тому експерти радять уважно читати протокол перед тим, як його підписати. Якщо ви не згодні з викладеним у документі, обов’язково зазначте про це письмово.

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Варто пам’ятати, що лише суд уповноважений приймати рішення про позбавлення права керування транспортним засобом – патрульний такого рішення ухвалити не може.

Для підтвердження своєї правоти юристи рекомендують користуватися відеореєстратором, адже його відеозаписи можуть стати суттєвим доказом у суді.

У певних випадках перетин суцільної лінії не вважається порушенням правил і не тягне за собою накладення штрафу. Йдеться про:

об’їзд місця серйозної ДТП за умови, що немає альтернативного шляху;

виникнення надзвичайної ситуації або загрози для життя чи здоров’я водія та пасажирів;

дорожню розмітку погано видно або вона повністю відсутня через сніг, бруд, зношення чи інші причини.

Нагадаємо, раніше патрульний розповів, яких водіїв найчастіше зупиняє поліція в Україні.

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