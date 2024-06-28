Кого з українців можуть залишити без субсидій: подробиці

Багато українців, які опинилися у складній фінансовій ситуації, покладаються на державну допомогу у вигляді субсидії на оплату комунальних послуг. Проте, нерідко виникає питання: чи можна отримати субсидію, якщо вже є борги за попередні періоди.

Згідно з правилами, наявність заборгованості дійсно може вплинути на ваше право на отримання субсидії.

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Ось ключові моменти, які слід знати:

1. Сума заборгованості:

Субсидія не призначається, якщо сума простроченої понад три місяці заборгованості за комуналку перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. Реструктуризація боргу:

Якщо ви маєте борги за комуналку, але готові їх погашати, ви можете укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію.У цьому випадку, за умови погашення боргу протягом двох місяців з початку опалювального сезону, ви зможете отримати субсидію з 1 травня 2024 року.

3. Оскарження заборгованості:

Якщо ви не згодні з нарахованою вам сумою боргу, ви маєте право оскаржити її в суді.

4. Автоматичний перерахунок субсидії:

Для одержувачів вже призначених субсидій у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію перерахунок буде здійснено автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Завідувачка Сахновщинського бюро правової допомоги Людмила Клімова зауважила, що наявна заборгованість впливає на призначення субсидії.

"Оскільки субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості аналізується органами соціального захисту населення в травні поточного року. Тобто фактично до травня ви мали змогу розраховуватись за комунальні послуги зі зручною для вас періодичністю. У разі, якщо заборгованість по комунальних платежах не погашена та перевищує 680 гривень, домогосподарство можуть позбавити субсидії", – пояснила вона.

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