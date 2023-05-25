Кока-кола та рідина для миття посуду: як самостійно прочистити унітаз без вантуза

Головна умова прочищення унітазу – видалення того, що його забиває. З цим чудово справляється вантуз, але якщо його немає під рукою, а проблему потрібно вирішити негайно, ми підкажемо вам три дієві способи прочищення унітазу без вантуза.

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Рідина для миття посуду

Візьміть ½ склянки засобу для миття посуду та 4 склянки гарячої води. Гель для миття посуду налийте в унітаз та залийте гарячою водою. Залиште на 20 хвилин після чого спустіть воду.

Кока Кола

Вилийте одну пляшку коли в унітаз та залиште на ніч. Вранці злийте воду.

Оцет та харчова сода

Візьміть чашку харчової соди та склянку оцту. Спочатку висипте в унітаз соду, а потім повільно вилийте оцет. Піна, яка утворилась ефективно прочистить засмічення.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо бачок унітаза запотіває.

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