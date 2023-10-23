Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK відбивав атаки росії вночі (відео)

Уночі 23 жовтня російські бойовики здійснили чергову атаку по територіях України. Ворог випустив 13 БПЛА Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та ударний БПЛА, тип якого не встановлено.

Усі повітряні цілі було знищено, повідомило командування Повітряних Сил ЗС України. Командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук зауважив, що стовідсотковий результат дається нелегко, "та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону".

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Він повідомив, що цієї ночі захисники неба відбивали атаки ворога за допомогою ЗРК HAWK. "Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою", – сказав Олещук та показав відео роботи зенітно-ракетного комплексу HAWK.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські бойовики атакували Україну з окупованого Криму. Ворог спрямував дрони та ракету на південні, східні та центральні регіони. Завдяки успішній ППО Сил оборони України було знищено 13 БПЛА Shahed, керовану авіаційну ракету Х-59 та ще один ударний БПЛА.

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