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Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK відбивав атаки росії вночі (відео)

Билім Олена

Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK відбивав атаки росії вночі (відео)

Уночі 23 жовтня російські бойовики здійснили чергову атаку по територіях України. Ворог випустив 13 БПЛА Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та ударний БПЛА, тип якого не встановлено.

Усі повітряні цілі було знищено, повідомило командування Повітряних Сил ЗС України. Командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук зауважив, що стовідсотковий результат дається нелегко, "та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону".

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Він повідомив, що цієї ночі захисники неба відбивали атаки ворога за допомогою ЗРК HAWK. "Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою", – сказав Олещук та показав відео роботи зенітно-ракетного комплексу HAWK.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські бойовики атакували Україну з окупованого Криму. Ворог спрямував дрони та ракету на південні, східні та центральні регіони. Завдяки успішній ППО Сил оборони України було знищено 13 БПЛА Shahed, керовану авіаційну ракету Х-59 та ще один ударний БПЛА.

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