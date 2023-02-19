Кімнатна красуня шеффлера: як правильно поливати, пересаджувати та розмножувати рослину

Така рослина, як шефлера або шеффлера (Schefflera) відноситься до сімейства, що називається аралієві. У диких умовах її можна зустріти у тропіках у будь-якій частині землі. А найчастіше вона зустрічається на території Австралії, Китаю, на островах Тихого океану та Японії. Дану рослину дуже цінують квіткарі за красиве, ефектне листя, яке дуже схоже з людською долонею, пальці якої розставлені далеко один від одного. Листові пластинки розміщуються на високому черешку і є розсіченими на 4-12 часток, які ростуть з 1-ї точки. У деяких країнах цю квітку називають парасолькою гномів або деревом-парасолькою.

Суцвіття цієї рослини дуже схожі з щупальцями чи антенами. Але подивитися на них ви зможете лише в ботанічному саду, а через те, що в кімнатних умовах шеффлера не цвіте. Але вона здатна прикрасити будь-яке приміщення завдяки своїй витонченій формі та ефектному листю. Дана рослина досить легко вирощувати в кімнатних умовах і це тому, що вона абсолютно невибаглива.

Високі пагони такої рослини мають невелику товщину, тому часто в один горщик садять відразу кілька молоденьких шеффлерів. А з них потім формують загальне стебло (переплетене). Якщо ж у горщик висаджено лише одну високу квітку, то для неї зазвичай робиться опора.

Зверніть увагу! У шеффлери є речовини, які потрапивши на слизову або шкіру, можуть викликати роздратування. Тому при будь-яких маніпуляціях з нею треба бути обережним.

Короткий опис вирощування

Температура. Влітку – 20-25 градусів, узимку – 18-20 градусів, але не нижче 12.

Вологість. Висока, рекомендується регулярне обприскування.

Освітлення. Шеффлера в домашніх умовах потребує яскравого розсіяного освітлення, оптимальне місце – східне підвіконня.

Полив. Помірний, уникати перезволоження. Влітку – 2-3 рази на тиждень, взимку – 1 раз на 7-10 днів.

Грунт. Поживний, легкий, повітропроникний.

Підживлення та добриво. У період вегетації 1 раз на 2 тижні рідким добривом для декоративно-листяних рослин.

Пересадка. 1 раз на 2-3 роки, щорічно замінюється верхній шар ґрунту в горщику.

Розмноження . Верхівковими живцями, відведеннями, насінням.

Особливості догляду. Потрібна опора, іноді – прищипка для формування кущистої форми.

Догляд за шеффлерою в домашніх умовах

Освітленість

Ця рослина дуже любить світло. В осінньо-зимовий період її слід ставити на підвіконня, розташоване на південній або східній стороні кімнати. Влітку ж її необхідно притіняти, щоб унеможливити потрапляння прямих сонячних променів.

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Дорослу шеффлеру ставлять біля вікна, розташованого в південній частині приміщення, але також підходить і західна або східна сторона. Якщо ж світла в кімнаті мало, то краще вибирати для вирощування сорт із зеленим листям, оскільки ряболисті ― дуже світлолюбні.

У теплу пору року найкраще винести рослину на свіже повітря. Розташувати її потрібно в невеликій півтіні.

Вологість

Комфортно почувається при високій вологості повітря, але спокійно може адаптуватися до нормальної, кімнатної. Однак при цьому шеффлеру потрібно регулярно обприскувати м'якою і теплою водою (відстояною).

Температурний режим

Шеффлера добре росте і розвивається при нормальній кімнатній температурі. Взимку температура повітря може знижуватися до 16⁰–18⁰, але не менше 12⁰С.

Не допускайте в кімнаті, де знаходиться ця рослина, холодного протягу, а також не ставте її поруч із нагрівальними приладами. Невеликі денні коливання температур приносять шеффлері лише користь.

Як поливати

Полив має бути систематичним та помірним. Для цього відмінно підійде м'яка та відстояна вода. Слідкуйте за тим, щоб земляний ком в жодному разі не пересихав. Взимку кількість поливів значно скорочується. Запам'ятайте, що для цієї рослини не допустимий застій води та закисання ґрунту, тому що в результаті вона може загинути. А для поливу потрібно використовувати воду кімнатної температури і в жодному разі не холодну.

Добриво

Підживлюють шеффлеру універсальним добривом для домашніх рослин. Підживлення проводять кілька разів на місяць під час вегетаційного періоду (у весняно-літній період). Після пересадки в грунт вносяться добрива тільки після того, як з'явиться молоденьке листя.

Обрізка

Для того щоб кущик був пишніше, в один горщик для квітів найчастіше саджають кілька рослин. Вони набувають деревоподібної форми за рахунок обрізки. Однак якщо її зробити з порушеннями правил, то це може завдати шкоди шеффлері.

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У тому випадку, коли у рослини опадає все листя (при неправильному догляді), її можна врятувати, зробивши низьку обрізку. Однак це тільки в тому випадку, якщо коренева система здорова. Пінь слід поливати, а також його рекомендується накрити зволоженим мохом. Якщо все зробити правильно, то через деякий час почнуть рости молоді пагони.

Період спокою

У зимовий час у шеффлери спостерігається період відносного спокою, протягом якого вона росте. Рослина в даний період має знаходитися у світлому приміщенні, температура повітря в якому буде приблизно 14⁰–16⁰С. Полив слід скоротити.

Пересадка шеффлери

Молодій рослині пересадку слід проводити щорічно з настанням весни. Дорослу шеффлеру пересаджують тільки коли це необхідно, як правило, один раз на кілька років. При пересадці горщик для квітів вибирається в кілька разів більше попереднього. Не забудьте про гарний дренаж.

Який ґрунт обрати

Для пересадження варто вибрати слабокислий (рН не вище 6), легкий ґрунт. Для цього відмінно підійде суміш, що складається з волокнистого торфу, піску та перегною землі, взятих у пропорції 1:1:3. А також можна змішати пісок, перегнійну та дернову землю у пропорції 1:1:2.

Розмноження шеффлери

Вирощування з насіння

Насіння шеффлери можна легко придбати у квітковому магазині. Сіють їх, зазвичай, у грудні чи лютому. Висівають їх у суміш піску та торфу, взятих у рівних пропорціях. Перед цим насіння рекомендується на деякий час помістити у воду, до якої додається циркон або епін. Після посіву ґрунт зволожують за допомогою розпилювача, а після цього ємність забирається в те місце, де достатньо тепло (20⁰–24⁰С). Також не забудьте прикрити її склом або плівкою. Грунт треба періодично провітрювати та зволожувати. Після появи 2 або 3 реального листочка сіянці розсаджують на маленькі горщики.

Живцювання

Для розмноження живцюванням вам знадобляться напівдерев'яні живці. Їх для укорінення садять у суміш торфу та піску, попередньо обробивши засобами стимулюючими утворення коренів. Ємність потрібно обов'язково прикрити поліетиленовою плівкою, а температуру підтримувати в межах 20⁰–22⁰С. Не забувайте забирати плівку для провітрювання живців.

Нагадаємо, прагнучи прикрасити інтер'єр або поповнити домашню колекцію рослин, часто обирають такого представника, як хлорофітум помаранчевий. Він невимогливий до догляду та не відрізняється примхливим характером.

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