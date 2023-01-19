Компанія Boston Dynamics навчила гуманоїда Atlas допомагати на будівництві (відео)

Американська інженерна компанія Boston Dynamics, що працює в галузі робототехніки, показала свого гуманоїда, якого назвали Atlas. Робота навчили допомогати на будівництві.

Boston Dynamics продемонструвала відео з випробування робота на імпровізованому будівельному майданчику. Коли один з "працівників" кинув на підлогу будівельні інструменти, Атлас сконструював собі "сходинки", вхопив сумку та забрався на будівельну споруду, аби передати інструменти працівникові.

При цьому робот використовував "клешневий захват". Долаючи перешкоди на своєму шляху, Атлас легко впорався із завданням.

Після того, як передати сумку з інструментами її власнику, робот підійшов до дерев'яного ящика, зіштовхнув його на підлогу та виконав складний кульбіт, щоб зістрибнути. При цьому Атлас упевнено приземлився на ноги.

У Boston Dynamics заявили, що наділили гуманоїда новини здібностями, аби розвивати у ньому "природний розвиток навичок робота-гуманоїда, особливо у сферах сприйняття, маніпуляції та автономності". Зазначається, що здатність Atlas брати та переміщати об’єкти різних розмірів, матеріалів і ваги, зберігаючи рівновагу, забезпечується покращеними можливостями пересування та сприйняття, пише The RobotReport.

Зокрема, Атлас може стрибати, перевертатися, робити захват предметів, тримати рівновагу при приземленні, використовувати більше енергії за необхідності рухати важкі конструкції тощо.

Бен Стівенс, керівник відділу управління Atlas, Boston Dynamics, зауважив, що "паркур і танці були цікавими прикладами досить екстремального пересування", тепер компанія-виробник роботів буде ґрунтуватися на цьому дослідженні, щоб гуманоїди могли здійснювати складніші маніпуляції. "Для нас важливо, щоб робот міг виконувати ці завдання з певною людською швидкістю. Люди дуже добре справляються з цими завданнями, тому для цього знадобилося досить серйозне оновлення керуючого програмного забезпечення", – додав Стівенс.

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