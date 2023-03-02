Кому з пенсіонерів у березні додадуть від 420 до 520 гривень до пенсії

Індексація пенсій у березні цього року торкнеться виплат для 10,5 млн пенсіонерів. Суми надбавок до пенсії будуть коливатися у діапазоні від 100 до 1500 гривень.

Як повідомили у Мінсоцполітики, Кабмін ухвалив відповідну постанову про індексацію пенсій на 19,7%. Однак під час індексації проведуть підвищення також найнижчих пенсійних виплат.

Зазначається, що раніше найнижчі виплати не потрапляли під індексацію та підвищувалися лише зі зростанням прожиткового мінімуму. Тобто у березні буде підвищено мінімальні пенсійні виплати, які раніше не індексувалися.

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Таким чином підвищать пенсії 4,2 млн осіб. Зростання становитиме від 420 до 520 грн.

Крім цього, пенсіонери віком від 70 років, розмір пенсій яких не перевищує 10 340 грн, також продовжать отримувати доплати:

у віці від 70 до 75 років – 300 грн;

у віці від 75 до 80 років – 456 грн;

у віці віком від 80 років – 570 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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