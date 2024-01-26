Кому з українців можуть відключити світло за борги

Український уряд скасував мораторій на відключення споживачів від житлово-комунальних послуг, якщо вони мають заборгованість з оплати.

Згідно з рішенням Кабміну, мораторій зберігається лише для жителів тих територій, на яких ведуться бойові дії та мешканців тимчасово окупованих територій. Також досі заборонено відключати ЖКП, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних дій.

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Якщо у вас є борги за комуналку, то бажано виплатити їх якомога швидше, поки до вас не застосували санкції.

Як дізнатися про комунальні борги

Є кілька способів дізнатися про свою заборгованість по комуналці:

Зверніться в ЖЕК або ОСББ, назвавши повне ім'я та адресу будинку.

Перевірити наявність заборгованості може оператор "Укрпошти" або працівник банку, де ви оплачуєте комунальні послуги.

Дізнайтеся про заборгованість у додатку вашого банку (пункт "комунальні платежі").

В особистому кабінеті постачальника послуг можна дізнатися про наявність боргу, якщо при реєстрації вказати ПІБ, адреса житла, особовий рахунок і суму останнього платежу.

Якщо у вас немає можливості відразу сплатити весь борг, то можна подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу. Так громадянин може виплатити суму невеликими частинами, і уникне відключення ЖКП.

Як списати борги за комуналку

Споживач може подати заяву на списання боргів, але тільки після того, як комунальні служби заявили на нього в суд, пише УНІАН.

Ось кому спишуть борги за комунальні послуги, якщо суд прийме сторону споживача:

тим, хто має заборгованість терміном понад 3 років;тим, кому дісталися борги попередніх власників житла;

тим, кому нарахували борг не відповідно до площі житла;тим, хто в судовому порядку визнаний банкрутом.

Щоб борг списали, потрібно дочекатися, поки комунальна компанія подасть до суду на боржника, а потім самостійно подати письмову заяву про застосування позовної давності.

Кому не відключать світло під час війни

Відключати світло за борги почнуть побутовим споживачам, які не живуть на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Не будуть "відрізати" електрику українцям, які живуть на територіях, де ведуться або велися військові дії.

Серед підприємств відключати електрику будуть тим, хто не належить до критичної інфраструктури.

Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, комунальні служби зобов'язані письмово попередити споживача про відключення світла за заборгованість не раніше, ніж за 5 робочих днів до припинення послуг. Без попередження відключати електроенергію не мають права.

Щоб світло знову підключили, споживачеві потрібно повністю сплатити заборгованість і звернутися до оператора постачальника послуг. Протягом 3-5 днів подачу електроенергії відновлять.

Якщо сума заборгованості перевищить 120 тисяч гривень, то у споживача можуть стягнути єдине житло в судовому порядку.

Дізнайтеся, як отримувати менші рахунки за електроенергію.

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