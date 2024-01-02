Кому з українців відмінять соціальні виплати: Які нововведення передбачені з 1 лютого

Залишився місяць до запровадження змін у виплатах для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. З 1 лютого деякі переселенці перестануть отримувати щомісячні виплати.

Ті ВПО, які отримали статус до 1 серпня 2022 року, кошти отримуватимуть ще цей місяць (загалом виплати передбачені на пів року). Уряд раніше зазначив, що має обмежений ресурс, щоб абсолютно всіх переселенців підтримувати фінансово, пише pmg.ua.

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Водночас тим ВПО, які звернулися задля отримання статусу ВПО після вказаного періоду, допомогу продовжено ще на 6 місяців. Опісля зважатимуть на майновий стан. Гроші надходитимуть виключно тим, хто дійсно цього потребує.

Виплати не зростатимуть, їх збережено на теперішньому рівні — 2 та 3 тисячі гривень на місяць для дорослих та дітей і осіб з інвалідністю відповідно. На картку сума зараховуватиметься 15 та 28 числа кожного місяця.

Не буде виплат для українців, які виїхали за кордон на тривалий період (понад 30 днів) і не надали обґрунтовані причини (до них належать відрядження, лікування, супровід дитини на лікування, реабілітація та інше). Не передбачено коштів також для людей, які повернулися на колишнє місце проживання. Позбавлені виплат і колаборанти.

Водночас для тих українців, кому продовжать виплати після 1 лютого, звертатися із заявою не потрібно. Все відбуватиметься в автоматичному режимі. Гарантовано гроші будуть ще 6 місяців для сімей, де виховують дитину з інвалідністю, для пенсіонерів, для багатодітних сімей (3 і більше дітей).

Ось основні зміни у виплатах для ВПО з 1 лютого:

Виплати продовжуються для ВПО, які отримали статус до 1 серпня 2022 року.

Виплати продовжуються на 6 місяців для ВПО, які звернулися за статусом після 1 серпня 2022 року.

Після 6 місяців виплати будуть продовжені лише тим ВПО, які дійсно цього потребують.

Виплати не зростатимуть.

Виплати не будуть надаватися ВПО, які виїхали за кордон на тривалий період, повернулися на колишнє місце проживання або є колаборантами.

Для ВПО, яким продовжать виплати після 1 лютого, звертатися із заявою не потрібно.

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