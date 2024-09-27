Кому з українців точно не прийде повістка поштою: названо дві категорії

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан. Наразі планується, що чоловікам, які підлягають військовій службі, будуть надсилати повістки поштовими відправленнями.

Адвокат Юрій Танасійчук в коментарі для "КИЇВ24" роз'яснив, кому з громадян України точно не будуть надходити повістки поштою та зазначив інші важливі аспекти.

Адвокат повідомив, що на цей момент є дві групи осіб, яким повістки не надсилатимуться:

Люди, які ухиляються від військового обліку, не оновили свої персональні дані або ховаються від ТЦК;

Особи, що нелегально виїхали за межі країни.

"Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни та покинули країну, теж їх не отримають", – зазначив Юрій Танасійчук.

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Він також вказав, що повістки отримають лише ті особи, які своєчасно оновили свої дані, вказавши актуальні адреси проживання і ті, що залишилися в Україні. Процес вручення повісток регулюється законодавством, оскільки в країні спростили процедуру їх вручення та підписання.

Що чекає після повістки поштою

Юрій Танасійчук пояснив, що громадян, які отримають повістки поштою, з великою ймовірністю запросять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оскільки вони вже оновили свої дані. Однак не можна виключити, що такі повістки також можуть використовуватися для уточнення військово-облікових даних у ТЦК.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні змінили правила мобілізації для двох категорій чоловіків.

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