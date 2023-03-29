Кому в Україні збільшили пенсію на 100 гривень

У березні в Україні понад 10 мільйонам пенсіонерів провели індексацію виплат. Втім, "молоді пенсіонери" не потрапили під індексацію.

У Пенсійному фонді пояснили, чому так сталося. При індексації пенсій з 1 березня цього року враховано показник середньої заробітної плати – 7405,03 грн, повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що пенсії, які призначили у 2020 – 2022 роках, з 1 березня 2023 року не підвищили. Причиною для цього стали показники середньої зарплати, за якими обраховували виплати.

Читайте також: Кому в Україні не підвищать пенсії у 2023 році

Водночас постановою Уряду від 24.02.2023 № 168 “Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2023 році" передбачено, що до таких пенсій встановлюється щомісячна доплата у розмірі 100 гривень.

Таким чином доплату у 100 гривень отримали молоді пенсіонери, але не в межах загальної індексації виплат.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!