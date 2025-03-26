Кінець негоди: синоптики розповіли, коли в Україні припиняться дощі

Протягом найближчих днів в Україні прогнозуються опади. Вони охоплять значну частину території країни.

Як повідомляє Укргідрометцентр, дощова погода збережеться ще деякий час. У ніч на вівторок опади очікуються в північних, центральних та більшості західних областей, а вдень – на Лівобережжі й у Карпатах. 26 березня дощі можливі вночі на сході країни, а вдень – у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті. В інших регіонах буде без опадів.

У четвер, 27 березня, опади повернуться та зачеплять більшість областей.

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Протягом найближчих трьох діб в Україні пануватиме південно-східний вітер, який поступово змінить напрямок на північно-західний. Його швидкість становитиме 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +2 до +8°C, а вдень прогріється до +9…+14°C. Найвищі показники очікуються на Півдні та в Закарпатті – від +13 до +18°C.

Коли припиняться опади?

Згідно з попередніми прогнозами, уже в п’ятницю, 28 березня, дощі припиняться. Лише вночі можливі незначні опади в окремих регіонах – на Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Втім, у денний час дощів уже не передбачається.

Чого чекати від березневих опадів?

Загальна кількість опадів цього місяця буде нижчою за норму. За прогнозами синоптиків, їх очікується в межах 22–42 мм, а в Карпатах – 50–72 мм.

Раніше ми розповідали, що синоптик пояснила причини штормових вітрів в Україні та коли чекати покращення погоди.

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