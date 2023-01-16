Копієчний спосіб помити пляшки для води, або тонкі вази, який вас здивує

Щоб вимити пляшку для води, або графин, чи вазу з вузьким горлечком, можна скористатися кухонним йоржиком, але й він не завжди допомагає. Щоб вимити важкодоступні місця, можна скористатися народними способами.

Якщо ви хочете застосувати для миття хімічні засоби, то краще оберіть екологічні, які не мають у складі важкозмиваючих сполук. Якщо ж оберете "бабусині" методи, то не забудьте дотримуватися правил їх використання.

Оцет та вода

Приготуйте розчин, використовуючи під склянки столового оцту та пів склянки теплої води. Налийте його у посудину та залиште на 2 години. Потім збовтайте його у посудині й вилийте. Замість оцту можна використати лимонну кислоту. Після обробки посудини гарно її ополосніть.

Сода та газета

Візьміть столову ложку соди та додайте в неї стільки ж води, щоб утворилася кашка. Газету порвіть на дрібні шматочки, вкиньте у посудину й додайте туди розмочену соду. Струсніть та залиште на годину. Потім додайте теплої води й гарно потрусіть, розмішуючи. Вилийте все й ополосніть пляшку чи вазу.

Рис та сода

Для цього способу вам потрібно взяти склянку рису (його кількість залежить від посудини, яку ви миєте), дві столові ложки соди та тепла вода.

Рис з содою засипте у посудину, наповніть на третину теплою водою, прикрийте горлечко рукою та інтенсивно струсіть. Якщо дно посудини не очистилося, струсіть ще стільки разів, скільки потрібно для повного очищення.

Сіль та оцет

Візьміть 2 столові ложки кам'яної солі, столову ложку столового оцту та розмішайте. Отриманим розчином обробіть посудину та залиште на пів години. Потім промийте посудину теплою водою.

Нагадаємо, UAportal розповів, як правильно зберігати борошно, щоб захистити його від комах і харчової молі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!