Копійчаний засіб допоможе прочистити забитий волоссям злив у ванній: несподіваний лайфхак

Різноманітних підручних засобів для прочищення каналізації доволі багато. Більшість з них добре впораються з відкладеннями жиру, вапняного нальоту тощо.

Однак, якщо злив у ванній чи душовій кабіні засмітився волоссям, то з цією неприємністю може не справитися навіть сильні хімічні засоби. Однак, можна впоратися з проблемою копійчаним засобом.

Читайте також: Як швидко та безпечно для здоров'я відмити ванну від жовтизни, нальоту та іржі

Вам знадобиться будівельний нейлоновий хомут, або ще як його називають – стяжка. Її можна придбати у будівельному магазині за малі гроші. Але оберіть стяжку максимально довгу.

Канцелярським ножем потрібно обережно по всій довжині стяжки зробити неглибокі насічки, щоб вона стала схожою на ялинкову гілочку. Потім гострий кінець хомута впихніть у злив, поколупайтеся ним в зливі та потягніть витягати волосся з отвору.

Застереження: надрізи робіть обережно, щоб не порізати руки. Також насічки не мають бути глибокими, інакше частина стяжки може відірватися та залишитися у зливі.

Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!