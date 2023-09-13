'Коронавірус нікуди не зник': у МОЗ розповіли про наявність вакцини

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що коронавірус нікуди не зник. Важливо не забувати про вакцинацію проти вірусу.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що обласні центри контролю і профілактики хвороб (ЦКПХ) отримали 39 300 доз вакцин Comirnaty (Pfizer) у дозуванні для дорослих та дітей і Janssen (Johnson and Johnson). Зокрема, ЦКПХ Закарпатської, Дніпропетровської, Харківської, Тернопільської та Рівненської областей отримали найбільшу кількість доз вакцин проти коронавірусу.

Читайте також: До України може повернутися COVID-19: попередження МОЗ

"Коронавірус нікуди не зник, тому зробити щеплення особливо важливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, а також старшим за 60 років", – сказав Ігор Кузін.

Від початку вакцинальної кампанії, станом на 31 серпня, було проведено 35 663 840 щеплень. Тоді як повний курс вакцинації – 4 дози – зробили 356 751 людина. Проте понад 15 мільйонів українців не зробили перше бустерне щеплення проти коронавірусу.

У МОЗ наголосили, що вакцинація проти COVID-19 в Україні дозволена з 5-річного віку.

Це рекомендоване щеплення, проте платити за нього не треба, додали в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповідали, що потрібно робити, якщо ви пропустили термін введення третьої дози вакцини проти коронавірусу. Повний курс вакцинації проти COVID-19 можна отримати однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої вакцини, дозволеної в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш Телеграм-канал!