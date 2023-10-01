Косметологи назвали 4 фактори, які прискорюють процес старіння шкіри

Якщо ви бажаєте сповільнити процес старіння, важливо правильно дбати про вашу шкіру. Помилки в цьому можуть призвести до серйозних проблем, наголошує Pixel inform.

Тому тримайтеся подалі від занадто довгого перебування на сонці, завжди використовуйте засоби з SPF та, можливо, варто відмовитись від солярію повністю. В іншому випадку зморшки можуть з'явитися швидше, а також існує ризик розвитку небезпечних пухлин.

Читайте також: Як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити

Не рекомендується використовувати агресивні засоби для очищення шкіри, оскільки вони можуть лише погіршити стан шкіри і призвести до загострення акне.

Ще одним способом поліпшити стан вашої шкіри та сповільнити процес старіння є здоровий спосіб життя і якісний сон. Рекомендується лягати спати до 23:00 і спати приблизно 8 годин щодня.

Також збалансуйте свій раціон, важливо пити достатню кількість води та краще уникати солодких газованих напоїв.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!