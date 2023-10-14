Косметологи назвали 4 головних етапи догляду за шкірою, які зроблять її здоровою та сяючою

Секрет красивої та здорової шкіри криється в регулярному та правильному догляді, який підтримує оптимальне функціонування шкірного покриву, відновлює мікробіом та гідроліпідну мантію епідермісу. Давайте розглянемо кожен крок окремо, щоб зрозуміти, яким є базовий догляд і які етапи включає в себе ця процедура, повідомляє Ukr.Media.

Очищення

Перший та найважливіший крок до красивої шкіри - це її очищення. Без правильного очищення не може бути здорової шкіри. Незалежно від того, які продукти догляду ви використовуєте, якщо ви помиляєтеся у виборі засобів для очищення (наприклад, використовуєте засоби з лужним pH, агресивні ПАРи або невірно відбираєте їх для вашого типу шкіри), це може призвести до погіршення процесу відшаровування клітин, запалення та втрати вологи.

Засоби для очищення мають створювати слабокисле середовище з рівнем pH 5,5-6,0. Це допомагає боротися з патогенною мікрофлорою, зберігати вологу, відновлювати мікробіом і позбавлятися від ороговілих клітин. Засоби повинні бути ніжними та безпечними, без вмісту SLS, переважно на основі рослинних та безпечних ПАР. Бажано, щоб вони містили молочну кислоту в низькій концентрації, пребіотики, екстракти водоростей, хвоща, ромашки, календули та інші корисні компоненти. Етап очищення повинен бути регулярним, як вранці, так і ввечері. Декоративну косметику та денний догляд слід ретельно видаляти ввечері.

Тонізація

Багато людей пропускають цей важливий крок, вважаючи його необов'язковим. Але тонік відіграє ключову роль в догляді за шкірою, виконуючи декілька важливих функцій:

Видаляє залишки ПАР та міцел, запобігаючи негативним хімічним реакціям.

Видаляє залишки жиру, декоративної косметики, забруднень та впливу навколишнього середовища.

Нормалізує рівень рН шкіри.

Готує епідерміс до кращого засвоєння активних компонентів наступних засобів догляду.

Заспокоює шкіру, тонізує її та надає додаткову вологу.

Засоби глибокої дії

Це засоби, зазвичай у формі водної емульсії або гелю, зі складом, спрямованим на роботу в глибоких шарах шкіри. Вони завжди наносяться на чисте обличчя та працюють з клітинами і міжклітинним простором, живлячи корисними активами та мінералами.

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Засоби поверхневої дії

Це засоби, які мають водну основу та більше олій та активних компонентів, ніж води. Вони працюють на перших трьох шарах епідермісу, зволожуючи шкіру, розгладжуючи її мікрорельєф, створюючи захисний бар'єр і відновлюючи гідроліпідний баланс.

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