Косметологи порадили, як доглядати за сухими губами у холодну пору року

Холодна погода та загадто сухе повітря у приміщенні роблять шкіру губ тоншою та вразливішою, внаслідок чого вони тріскаються. Ukr.media пропонує вам застосовувати кокосову олію, щоб захистити губи від пересихання.

Кокосова олія - природний зволожувач, який допомагає підтримувати вологу в шкірі та запобігає сухості і обвітрюванню губ. Ви можете приготувати бальзам для губ на основі кокосової олії та переконатися в цьому особисто. Природні властивості кокосової олії дозволяють легко замінити нею звичайні бальзами для губ, які ви зазвичай купуєте в магазинах.

Цікаво, чи не так? У цій статті наведені найкращі рецепти кокосового бальзаму для губ, які подарують вам м'які і здорові губи.

Кокосова олія для губ

Кокосова олія є природним зволожувачем, яка підтримує вологу в губах і робить їх м'якими та еластичними. Вона створює на шкірі ліпідний шар, який зменшує випаровування води та запобігає сухості.

Масло містить SPF (Sun Protection Factor), що робить його природним сонцезахисним засобом, захищаючи ніжну шкіру губ від шкідливого впливу сонячних променів (зауважте, що SPF кокосової олії низький, від 2 до 8).

Кокосова олія має антибактеріальні властивості та запобігає розмноженню бактерій та інших мікроорганізмів на потрісканих губах.

Вона заспокоює шкіру та лікує потріскані губи, знімаючи запалення.

Кокосова олія стимулює вироблення колагену, що сприяє відновленню шкіри та загоєнню пошкоджених губ.

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Рецепт бальзаму для губ з кокосовою олією:

Що вам потрібно:

1 чайна ложка кокосової олії

1 чайна ложка вазеліну

Приготування:

Розтопіть вазелін, нагріваючи його на сковороді або водяній бані. Змішайте розтоплений вазелін з кокосовою олією. Вилийте суміш у контейнер і поставте його в морозильник на 20-30 хвилин.

Ви також можете використовувати мед замість вазеліну для його зволожуючих властивостей. Змішайте рівні частини меду та кокосової олії та зберігайте в морозильній камері в невеликому контейнері.

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