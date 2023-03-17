Косухи повертаються: названо 4 найтрендовіші моделі курток на весну

Модні тренди 2023 - як обрати куртку на весну

Настав час змінювати теплі пуховики та шубки на більш легкі весняні курточки. Цього сезону дизайнери представили різні моделі верхнього одягу.

Серед актуальних моделей: бомбери, оверсайз, косухи та інші. Тому UAportal пропонує ознайомитися з найтрендовішими речами сезону весна-2023.

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Бомбер

Дизайнери, зокрема Dior, Dolce & Gabbana, Isabel Marant, Loewe, Вlumarine, показали бомбери зі шкіри, атласу, плюшу, оксамиту. Можете не боятися та обирати такі куртки з вишивкою, декоровані паєтками та нашивками.

Бомбер - модні тренди 2023

Косуха

Якраз час діставати з шафи стильну шкіряну куртку. Цього сезону знову повертається мода на косухи, які найкраще поєднуються з джинсами, легкими спідницями плісе, міні та шортами, а також сукнями.

Модні тренди 2023 на весну

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Оверсайз

Об'ємні куртки залишаються актуальними цього весняного сезону. Серед дизайнерських новинок на весну 2023 року – дуті куртки і бомбери, стьобані, куртки-сорочки, анорак, джинсові куртки та інші.

Модні тренди 2023 на весну - куртки оверсайз

Джинсова куртка

Модні будинки Louis Vuitton, Isabel Marant і Dior представили у своїх колекціях стильні джинсові куртки. Зокрема більш класичні моделі та дуже незвичайні (мікс кольорів, в стилі "печворк", з вишивкою та стразами).

Модні тренди 2023 на весну - джинсова куртка на весну

Нагадаємо, що світові стилісти назвали 7 речей та аксесуарів, які краще не одягати цієї весни. Кілька простих порад допоможуть кожному мати стильний вигляд.

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