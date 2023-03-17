Косухи возвращаются: названы 4 самые трендовые модели курток на весну

Пора менять теплые пуховики и шубки на более легкие весенние курточки. В этом сезоне дизайнеры представили разные модели верхней одежды.

Среди актуальных моделей бомберы, оверсайз, косухи и другие. Поэтому UAportal предлагает ознакомиться с самыми трендовыми вещами сезона весна-2023.

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Бомбер

Дизайнеры, в частности, Dior, Dolce & Gabbana, Isabel Marant, Loewe, Вlumarine, показали бомберы из кожи, атласа, плюша, бархата. Можете не бояться и выбирать куртки с вышивкой, декорированные пайетками и нашивками.

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Косуха

Впору доставать из шкафа стильную кожаную куртку. В этом сезоне снова возвращается мода на косухи, которые лучше всего сочетаются с джинсами, легкими юбками плиссе, мини и шортами, а также платьями.

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Оверсайз

Объемные куртки остаются актуальными в этом весеннем сезоне. Среди дизайнерских новинок весной 2023 года – дутые куртки и бомберы, стеганные, куртки-рубашки, анорак, джинсовые куртки и другие.

Джинсовая куртка

Модные дома Louis Vuitton, Isabel Marant и Dior представили в своих коллекциях стильные джинсовые куртки. В частности, более классические модели и очень необычные (микс цветов, в стиле "печворк", с вышивкой и стразами).

Напомним, что мировые стилисты назвали 7 вещей и аксессуаров, которые лучше не одевать этой весной. Несколько простых советов помогут каждому выглядеть стильно.

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