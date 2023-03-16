Стилистка показала ТОП-3 самой модной обуви этой весной (фото)

Стилистка Елена Шевченко выделила три пары обуви, которые будут самыми актуальными и удобными этой весной. Они сделают образ современным и легким.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Поскольку весной хочется чувствовать себя удобно и легко при бешеном темпе жизни.

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Балетки

По словам стилистки, у балеток есть несколько нюансов:

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для полной ножки и небольшого роста нужно выбирать остроносые модели;

для тех, кто хочет необычного – подойдут сатиновые модели.

Лучше не выбирать все классические модели с 2007 года (те, которые имеют круглый нос).

"Самый безопасный и точно горячий, как пирожки моей бабушки из Донбасса, тренд – это балетки Мэри Джейн с зауженным или острым носком", – рассказала стилист.

Шевченко добавила, что такая же ситуация со слингбегами Мэри Джейн (когда пятая открыта и фиксирует ее ремешок, а у балеток она закрыта). Актуальные модели будут в мягкой коже с зауженным или острым носком.

Минималистичные мокасины

Минималистичные мокасины можно найти в спортивном стиле, например, очень популярная по всему миру модель adidas gazelle.

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Классические Nike, New Balance, Converse, La Costa также в трендах. Хотя украинские бренды предлагают не хуже базовых моделей.

Лоферы

Лоферы остаются актуальными уже не первый год. В частности, это касается моделей на плоской подошве и массивной. Главное – без лишней фурнитуры, цветных швов и прочих украшений.

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Также Шевченко рассказала об одном маленьком лайфхаке: гипертредный образ позволит создать модель в коже металлик, серебристого цвета.

Напомним, что мировые стилисты назвали 7 вещей и аксессуаров, которые лучше не одевать этой весной. Несколько простых советов помогут каждому выглядеть стильно.

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