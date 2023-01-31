Немедленно избавьтесь: три ужасных антитренда, которые портят ваш образ

Некоторые вещи – настоящие убийцы стиля, который следует избегать в своих образах. В частности, некоторые тренды из прошлого стоит оставить там, а не тянуть их в 2023 год.

Стилисты считают, что в этом году нужно избавиться от трех стилизаций и вещей. Поскольку вместо современного и стильного аутфита вы получите древний.

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Комплект шапка+перчатки

Некоторые модницы продолжают носить однотонный комплект из шапки и шарфа, но от перчаток в их тон лучше отказаться. Такое сочетание неактуально и устарело.

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Выбирайте базовые цвета – черный и молочный. Такие вещи можно прекрасно сочетать с разной верхней одеждой.

Сумка и обувь одного цвета

Если вы хотите соединить яркую обувь с такой же яркой сумкой в одинаковых оттенках, то лучше этого не делайте. Этот антитренд будет привлекать очень много внимания, а стилисты считают неактуальным и не модным. Остановите свой выбор на стилизации черных сапог с черной сумкой.

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Меховые жилетки

Меховые жилетки – главный антитренд №1, о котором стоит забывать. Это мгновенно испортит аутфит и ваши попытки быть стильной.

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Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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