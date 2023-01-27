Пять вещей на весну, которые никогда не выйдут из моды

Некоторые вещи существуют "вне времени" и актуальны в любое время. На одежду не влияют модные тренды и изменения.

Предлагаем пять вещей, которые идеально подойдут весной и являются базой в гардеробе. Их можно удачно соединить с сезонной одеждой.

Читайте также: Названы наиболее актуальные цветовые сочетания в 2023 году

Какие вещи всегда будут в тренде

1. Тренч – модный плащ, который можно сочетать с разной одеждой. Он был в тренде раньше и еще не скоро выйдет из моды.

Стилисты советуют разнообразные варианты таких плащей, но одним из самых популярных является тренч от Burberry бежевых или темных оттенков.

Видео дня

2. Жакеты актуальны уже много лет. Особенно популярны в клетку, маскулинные блейзеры и пиджаки с поясом.

Блоггерша из Львова показала, как эффектно и удачно сочетает эту одежду с юбками. Жакеты не менее хорошо смотрятся с брюками и джинсами. Потому в любом случае удастся создать стильный и оригинальный образ.

Читайте также: Стилисты назвали вещи, которые в 2023 году будут неактуальными

3. Джинсы в весенний сезон будут на пике популярности и, конечно, актуальности. Их можно совместить с жакетами, боди, футболками, блузами, свитерами, топами.

4. Брючный костюм остается в тренде не один год. Особенно стильные – в оверсайз размерах. Такая вещь удачно сочетается со спортивной обувью и каблуками.

5. Белая рубашка – основа гардероба на весну и суперуниверсальная одежда. Эта вещь прекрасно подойдет как для работы, так и вечеринки, или для свидания. Рубашку можно соединить с джинсами, юбкой, кроссовками.

Читайте также: Девять базовых вещей, которые всегда актуальны и не выходят из моды (фото)

Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!