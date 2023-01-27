П'ять речей на весну, які ніколи не вийдуть з моди

Деякі речі існують "поза часом" та є актуальними у будь-який час. На цей одяг не впливають модні тренди та зміни.

Пропонуємо п'ять речей, які ідеально підійдуть на весну та є базою в гардеробі. Їх можна вдало поєднати з сезонним одягом.

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Які речі завжди будуть у тренді

1. Тренч – модний плащ, який можна поєднати з різним одягом. Він був в тренді раніше та ще не скоро вийде з моди.

Стилісти радять різноманітні варіанти таких плащів, але одним з найпопулярніших є тренч від Burberry бежевих чи темних відтінків.

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2. Жакети є актуальними вже багато років. Особливо популярними є у клітинку, маскулінні блейзери та піджаки з поясом.

Блогерка зі Львова показала, як ефектно та вдало поєднує цей одяг зі спідницями. Жакети не менш добре виглядають з брюками та джинсами. Тому у будь-якому випадку вдасться створити стильний та оригінальний образ.

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3. Джинси у весняний сезон будуть на піку популярності та, звісно, актуальності. Їх можна поєднати з жакетами, боді, футболками, блузами, светрами, топами.

4. Брючний костюм залишається в тренді не один рік. Особливо стильні – в оверсайз розмірах. Така річ вдало поєднується зі спортивним взуттям та каблуками.

5. Біла сорочка – основа гардероба на весну та супер універсальний одяг. Ця річ чудово підійде як для роботи, так і вечірки, чи на побачення. Сорочку можна поєднати із джинсами, спідницею, кросівками.

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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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