Стилисты назвали 7 вещей, от которых нужно отказаться этой весной

Мировые стилисты назвали 7 вещей и аксессуаров, которые лучше не одевать этой весной. Несколько простых советов помогут каждому выглядеть стильно.

В частности, эксперты по гардеробу рекомендуют отказаться от массивной обуви в пользу винтажной. Подробнее о других вещах читайте в материале UAportal.

1. Забудьте о массивных кроссовках этой весной.

Модная стилистка и основательница Styled by Danielle Даниэль Кафиеро отметила, что этой весной стоит забыть о кроссовках с массивной подошвой. Новым трендом стали винтажные кроссовки, омрачившие массивную обувь.

Видео дня

2. Выбирайте платья-слипы этой весной

Рэйчел Ньюман напомнил, что сейчас платья-смоки выглядят очень повседневно. Поэтому весной 2023 года лучше обратить внимание на более изысканный и изящный вариант – платья-слип.

Читайте также: Андре Тан дал модный совет, как носить худые

3. Джинсы выше лодыжки – неактуальны в весеннем сезоне. Обратите внимание на более мешковатые варианты, со свободным кроем и длинными штанинами.

4. Забудьте о кроксах и других резиновых сабо.

Дизайнер из Чикаго Грант Александр считает, что резиновые сабо и кроксы весной 2023 года лучше заменить на обычные босоножки или дышащие кроссовки.

Читайте также: С чем правильно носить принт леопардовый, чтобы не выглядеть вульгарно

5. Откажитесь этой весной от оверсайз блейзеров и пиджаков.

Стилист Грант Александер посоветовал, особенно мужчинам, отказаться от слишком больших пиджаков и блейзеров оверсайз размера. Не стоит превращать себя в бесформенный мешок.

6. Микроюбки – антитренд весеннего сезона 2023 года.

Стилистка Даниэль Кафиеро отметила, что в этом сезоне особенно актуальны будут более длинные джинсовые юбки и шелковые юбки длины меди. Их следует сочетать с вязаной заправленной одеждой или широким блейзером.

Читайте также: Стилистка назвала ошибки при подборе одежды, которые "искажают образ"

7. Надевайте правильные солнцезащитные очки.

Весной трендовыми будут солнцезащитные очки с тонкой оправой. Однако самый важный фактор выбора этого аксессуара – подходит ли он под форму вашего лица. Правильно подобранные очки всегда будут более стильными, приятными и удобными.

Ранее Андре Тан назвал элемент одежды, который всегда будет смотреться стильно и модно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !