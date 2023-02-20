Андре Тан назвал элемент одежды, которая никогда не выйдет из моды

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что из моды никогда не выйдет белая рубашка. По его мнению, наиболее трендовой одежды не придумать.

"Бесконечный тренд - белая рубашка", - так начал свой модный совет дизайнер. В своем Инстаграмме он объяснил, почему это так.

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По словам Тана, этот элемент одежды "еще ни разу не покидал модные вершины". И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать! Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя", – добавил он.

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Дизайнер посоветовал на новый сезон присмотреться к следующим моделям:

длинная рубашка прямого кроя;

белая рубашка oversize;

короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня "у руля";

льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе";

классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре;

платье-рубашка;

ассиметричная рубашка

"А носить белые рубашки можно буквально подо все", – резюмировал Андре Тан.

Напомним, когда вы подбираете зимний гардероб и экспериментируете с образами, забудьте об отдельных устаревших вещах. Какие главные антитренды сезона, рассказывает UAportal.

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