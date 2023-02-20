Андре Тан назвав елемент одягу, який ніколи не вийде з моди

Український дизайнер Андре Тан вважає, що з моди ніколи не вийде біла сорочка. На його думку, найбільш трендового одягу годі й вигадати.

"Нескінченний тренд — біла сорочка", – так почав свою модну пораду дизайнер. У своєму Інстаграмі він пояснив, чому це так.

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За словами Тана, цей елемент одягу "ще жодного разу не залишав модні вершини". І це не дивно, адже вона - найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати! Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою", – додав він.

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Дизайнер порадив на новий сезон приглянутися до таких моделей:

довга сорочка прямого крою;

біла сорочка oversize;

коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні "біля керма";

лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт "в одному флаконі";

класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі;

сукня-сорочка;

асиметрична сорочка

"А носити білі сорочки можна буквально під все", – резюмував Андре Тан.

Нагадаємо, коли ви підбираєте зимовий гардероб та експериментуєте з образами, забудьте про окремі застарілі речі. Які саме головні антитренди сезону, розповідає UAportal.

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